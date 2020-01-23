Son dakika… Sağlık Bakanlığı’ndan Corona virüsü açıklaması: Vuhan-İstanbul seferleri durduruldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çin’de görülen ‘Koronavirüs’ nedeniyle dün bakanlıkta toplanan Bilim Kurulu tarafından, Çin’den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin alınması, yolcu iletişim bilgi formlarının doldurulması ve yer personelinin bilgilendirilmesi yönünde karar alındığı hatırlatıldı.

Yapılan açıklama şöyle:

* Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlığımız tarafından Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alınmıştır.

* Havalimanlarında karantina odalarımız hazır olup, sağlık ekiplerimiz 7/24 usulüne göre kesintisiz çalışmaktadır.

NE OLMUŞTU?

Çin yönetimi Wuhan yakınlarındaki 4 kenti karantinaya almıştı.

Singapur, Wuhan kentinde ortaya çıkan virüsle ilgili ilk vakanın kendi topraklarında görüldüğünü duyurmuştu.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Çin’de bulunan Türk vatandaşlarının bazı önlemler alması konusunda uyarısında bulunulmuştu.

Vietnam Sağlık Bakanlığı da hastalık belirtisi gösteren iki Çinlinin tespit edildiğini açıklamıştı. Yapılan resmi açıklamada bu kişilerde corona virüsünün tespit edildiği doğrulanmıştı.

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgınında ölenlerin sayısı 17'ye, toplam vaka sayısı da 571'e çıkmıştı. DHA

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