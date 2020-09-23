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Son dakika… Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik yapılan saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
13:03 -
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Ankara’da silahlı kavga sonrası Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği haberi üzerine hasta yakınları acil servisteki müdahale odasına girmek istedi.

Bu sırada öfkeli hasta yakınları ile sağlık personelini arasında arbede yaşandı. Acil servis kapısına sedyelerden barikat kuran sağlık çalışanları hasta yakınlarının içeri girmesini engelledi.

Sosyal medyadan yayınlanan ve Türkiye’nin gündemine oturan görüntülerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen iki kişi bugün emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. (DHA)

 

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Ankara Sağlık son dakika
Son güncelleme: 13:30 23.09.2020
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