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Son dakika… Sahte içki faciasında ölü sayısı artıyor

Bursa'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 14 kişiden üçü hayatını kaybetti. Tedavi gören 11 kişiden yedisini durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:10, 16/12/2020
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Son dakika… Sahte içki faciasında ölü sayısı artıyor

Bursa'da son üç gün içerisinde içki içtikten sonra rahatsızlanan 14 kişi Çekirge ve Şehir hastanelerine kaldırıldı. Dün akşam Mehmet İncili (51) ile Ferdi Nilüfer’in (37) hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bu sabah da bir kişi öldü. Tedavisi süren 11 kişiden yedisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kentte yaşanan sahte içki vakaları üzerine harekete geçen polis, zehirlenen kişilere sahte alkol satan şüphelinin Erhan O. olduğunu belirlendi. Gözaltına alınan Erhan O. sorgusunda, sahte alkolü beşer litrelik bidonlar halinde Uğur K. isimli bir kişiden aldığını söyledi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Uğur K.'yı da gözaltına aldı. (İHA-DHA)

Bursa son dakika
Yayınlanma Tarihi:10:05,