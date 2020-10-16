Son dakika… Sahte içki faciasında ölü sayısı yükseldi

Geçen cumadan beri her gün ölüm haberlerinin geldiği sahte içki zehirlenmelerinde bilanço ağılaşıyor. Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak bir kişi daha yaşamını yitirdi. Üç gündür tedavi gören 54 yaşındaki Cüneyt K. hayatını kaybetti.

İzmir’in Foça ilçesinde sahte içkiden zehirlenip tedavi gören Barbaros Hayrettin Öz'ün beyin ölümü gerçekleşmişti, bugün ise hayatını kaybettiği öğrenildi Öz'ün ölümüyle, kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

Kırıkkale, İzmir, Mersin, İstanbul, Muğla, Aydın, Trabzon, Zonguldak ve Tekirdağ olmak üzere dokuz kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükseldi.

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