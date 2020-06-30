Son dakika.. Samsun baro başkanı istifa etti

Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, baroların seçim sistemi ve faaliyetlerine ilişkin TBMM'ye getirilen yasa değişikliği teklifini protesto etmek için görevinden istifa etti.

İlkadım ilçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Hakkınızı helal edin, ben an itibariyle Samsun Barosu Başkanlığı görevinden istifa ediyorum.

* Bu görevi sürdürmeyeceğim. Hem bugün içinde bulunduğumuz şartlara tepki olarak, hem de geçtiğimiz 15 gün içinde yaşadıklarımdan dolayı istifa ettiğimi ifade etmek istiyorum. (DHA)