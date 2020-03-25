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Son dakika… Şehit haberlerinin ardından teröre ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

23:25 -
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Son dakika… Şehit haberlerinin ardından teröre ağır darbe!

Kuzey Irak'ta terör hedeflerine yönelik yürütülen Pençe-3 operasyonunda 2 Mehmetçik şehit oldu.

Gelen acı haberin ardından Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde 2  askeri şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava operasyonu düzenledi. Operasyonda 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.

Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi” denildi. İHA

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Son güncelleme: 00:15 26.03.2020
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