Son dakika… Sevda Noyan’ın altı yıl hapsi istendi

Ülke TV’de Esra Elönü'nün sunduğu ‘Arafta Sorular’ isimli programa katılan Sevda Noyan, ”15 Temmuz kursağımızda kaldı. Vallahi yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür, onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda, maddi manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası” şeklinde dehşet açıklamalarda bulunmuştu.

Komşularına yönelik tehdit savuran ve ölüm listesi hazırladığını söyleyen Sevda Noyan hakkında birçok vatandaş suç duyurusunda bulunmuştu.

Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından Sevda Noyan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Noyan hakkında savcılık, “halk arasında korku ve panik yaratmak aracıyla tehdit” suçundan iddianame düzenledi. Altı yıla kadar hapsi istenen Noyan’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.