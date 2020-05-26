Son dakika: Sıcaklıklar artıyor yerel yağışlara dikkat!

Mayıs ayı hava durumu açısından şaşırtıcı gelişmelerle geçti. Hızla ısınan hava rekor sıcaklıklar yaşanmasına neden oldu fakat ardından hızla düştü ve yurdun bazı noktalarında kar görüldü. Son tahminlere göre ise yer yer etkili olan sağanaklar devam edecek ancak hava sıcaklıklarında yükseliş yaşanacak.

YEREL YAĞIŞLAR SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELECEK

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde yükseliş yaşaması bekleniyor. Yağışların; öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmekte.