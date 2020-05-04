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Son dakika… Siirt’ten acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Siirt'in Pervari ilçesi Hık Tepe bölgesinde, mayına basan bir asker şehit oldu.

12:49 -
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Son dakika… Siirt’ten acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Siirt’in Pervari ilçesi Hık Tepe bölgesinde, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, araziye daha önce tuzaklandığı değerlendirilen mayına basan bir asker, şehit oldu.

Siirt Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

* Siirt ili Pervari ilçesi Doğan köyünde konuşlu olarak bulunan 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı 3’üncü Motorlu Piyade Tabur Komutanlığınca 4 Mayıs 2020 günü Hık Tepe bölgesinde emniyet almak maksadıyla icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında 1 kahraman askerimiz, eski olduğu değerlendirilen bir mayına basmak suretiyle ayaklarından yaralanmıştır.

* Yaralı personel, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığından havalanan S-70 tipi helikopter ile Siirt Devlet Hastanesine sevki sağlanarak, tedavisi sırasında hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. (DHA)

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Son güncelleme: 12:55 04.05.2020
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