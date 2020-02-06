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Son dakika… Şırınga çikolatanın neden olduğu ölümle ilgili flaş karar!

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmesi ile ilgili soruşturmada okul müdürü, ilgili müdür yardımcıları ve öğretmenlerin okul yöneticiliği görevlerinin üzerlerinden alınmasına karar verdi.

17:22 -
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Son dakika… Şırınga çikolatanın neden olduğu ölümle ilgili flaş karar!

10 Aralık 2019’da Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda Mert Yağız Köksal adlı öğrencinin okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını yitirmesi ile ilgili başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, olay sonrası görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcıları ve öğretmenlerin okul yöneticiliği görevlerinin üzerlerinden alınması, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası verilerek, görev yerlerinin değiştirilmesine karar verdi.

Bakanlık tarafından konuyla ilgili adli sürecin büyük bir hassasiyetle takip edildiği aktarıldı. (İHA)

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Son güncelleme: 17:25 06.02.2020
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