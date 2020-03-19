Son depremler: Tokat’ta 4.2 büyüklüğünde deprem! Sivas’ta da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Tokat’ın Almus ilçesi Mescitköy yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.04’te meydana geldi. Yerin 19.70 kilometre derinliğinde olan deprem, Tokat’ın yanı sıra Sivas’ta da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin derinliğini ise 5 kilometre olarak ölçtü.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER