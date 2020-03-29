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Son dakika… Sivas ve Yozgat’ta köylere corona virüsü karantinası!

Sivas Valiliği; Akıncılar, Koyulhisar ve Suşehri ilçelerine bağlı 5 köyün karantinaya alındığını açıkladı. Valilik, köylere giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu. Yozgat Valiliği de merkeze bağlı Derbent köyünün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığını duyurdu.

17:27 -
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Son dakika… Sivas ve Yozgat’ta köylere corona virüsü karantinası!

Sivas Valiliği tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Koronavirüsün vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin izolasyona geçmelerini sağlamak üzere;

* Akıncılar Şenbağlar

* Koyulhisar Boyalı, Dilekli

* Suşehri Boyalıca, Gökçekaş köylerimizde karantina kararı alınarak, giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır.

YOZGAT’TA DA BİR KÖYE KARANTİNA

Yozgat Valiliği, Derbent köyünün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığını açıkladı.

Valilik açıklamasında “İlimiz merkeze bağlı Derbent Köyü’nde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 29.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi” denildi.

TÜRKİYE’DEKİ CORONA TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsünde son verileri açıklamıştı.

Koca’nın açıkladığı verilere göre, Türkiye’deki vaka sayısı 7 bin 402’ye yükselmiş, can kaybı ise 108 olmuştu.

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Son güncelleme: 18:22 29.03.2020
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