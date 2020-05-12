Son dakika… Sokağa çıkma kısıtlamasında yeni gelişme! Üç kent muaf tutuldu

Dünyayı cehenneme çeviren corona virüsü salgınında Türkiye’nin kararlı mücadelesi iki aydır aralıksız sürüyor. Dün 55 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 3841'e çıktı. 11 Mayıs itibarıyla toplam test sayısı 1 milyon 403 bin 320, toplam vaka sayısı 139 bin 771 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 95 bin 780 olarak açıklandı.

Geçen hafta pazartesi günü normalleşme takviminin detaylarını paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine toplantısı sonrası bir kez daha kameraların karşısına geçti. Corona virüsü salgınıyla mücadelede alınan yeni tedbirleri ve gevşetilen kısıtlamaları açıkladı.

– Sokağa çıkma kısıtlaması hangi tarihlerde uygulanacak?

* Corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’nin 28 şehrinde altıncı kez kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamanın uygulanacağı tarihleri 16-17-18-19 Mayıs olarak açıkladı. 16 Mayıs 00.00’da başlayacak kısıtlama 19 Mayıs saat 00.00’da sona erecek. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının Aydın, Denizli ve Şanlıurfa’da uygulanmayacağı açıklandı.



– Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca market ve bakkallar için esneklik uygulanacak mı?

* Market, bakkal ve fırınların yanı sıra kasap, manav ve tatlıcılar, kısıtlamanın son iki günü olan 18-19 Mayıs tarihlerinde saat 10.00-16.00 arasında açık olacak. Vatandaşlar bu dükkanlardan belirtilen saatlerde alışveriş yapabilecek.

– Giriş ve çıkış kısıtlaması hangi şehirlerde kaldırıldı? Hangi şehirlerde sürüyor?

* Şehirlerarası seyahat yasağı corona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez 3 Nisan günü uygulamaya konmuştu. Yasak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsıyordu.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamayla; seyahat yasağının Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ için sona erdiğini açıkladı. Geçen hafta da Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, Erzurum, Hatay ve Malatya için şehirler arası seyahat yasağı kalkmıştı.

* Seyahat yasağının 14 gün daha uzatıldığı şehirler ise şunlar: Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.

– 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkabilecek mi?

* 65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlanmasının ikinci gününe denk gelen 19 Mayıs Pazar günü saat 11.00-15.00 arasında evlerinden çıkabilecek.