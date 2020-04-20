Son dakika… Sokağa çıkma yasağı sona erdi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

Kısıtlama bugün saat 00.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul ve diğer illerde bazı vatandaşların sokağa çıktığı görüldü.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, yasak sona erdikten sonra daha önce alınan karalar doğrultusunda saat 21.00 itibarıyla kapalı olması gereken, market, süpermarket vb. iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacağınu belirtti.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

* Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ve Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız evlerinde kalarak yüksek oranda uyum göstermiştir. Evlerinde kalan vatandaşlarımıza göstermiş olduğu bu duyarlı davranıştan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

* Söz konusu sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan vatandaşlarımıza ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 20 bin 398 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

* Covid-19 ile salgını ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile birlikte 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkışı, ülke genelinde 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir

* Vatandaşlarımıza; Covid-19 salgını ile mücadelenin en önemli unsurunun sosyal mesafe ve sosyal izolasyonun sağlanması olduğunu hatırlatır, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkarmamalarını rica ederiz. Covid-19 salgınını en kısa sürede atlatmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Hep birlikte başaracağız. (İHA)