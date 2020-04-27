Son dakika… Sokağa çıkma yasağı sona erdi!

Büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

İçişleri Bakanlığı, “31 il için getirilen şehir giriş/çıkış sınırlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü İle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ve 20 yaş altındaki çocuklarımız/ gençlerimizin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalar (istisnalar hariç) ise aynı şekilde devam edecektir” açıklaması yaptı.

Bakanlık, dört günü kapsayan süreç içerisinde 31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşın sokağa çıkma yasağı kararına yüksek bir oranda uyum sağladığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı, kurallara uymayan toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini de açıkladı.