Son dakika… Sokağa çıkma yasağı sona erdi!

Bakanlık, 31 ildeki 2 belde, 25 köy, 42 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 75 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını açıkladı.

Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerlerindeki toplam nüfusun 58 bin 447 olduğu belirtilirken 62 ildeki 368 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığı aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında “Aziz Milletimize, tüm bu süreçte, göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakârlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Covid- 19 salgınını da inşallah birlikte yeneceğiz” ifadeleri kullanıldı.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23-24-25-26 Mayıs’ta 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

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