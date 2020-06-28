Son dakika… Sokağa çıkma yasağı sona erdi

Türkiye’de 81 ilde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 09.30 ile 18.30 saatleri arasında alınan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

YKS'nin ilk oturumunun ardından yasak dün 15.00'de sona ererken bugün ise 18.30'a kadar sürdü.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı'nın “LGS ve YKS Tedbirleri” konulu genelgesinde kısıtlama için şu ifadeler kullanılmıştı:

* 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.