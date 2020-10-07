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Son dakika… Soru hırsızlığı operasyonu: 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2009 yılında polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını çaldığı iddia edilen 8 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

08:55 -
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Son dakika… Soru hırsızlığı operasyonu: 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan 2009 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olup sınav öncesinde soruları ele geçirerek komiser yardımcısı olan ve bu şekilde resmî belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarını işledikleri belirtildi. 

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmekte. (İHA)

Ankara dolandırıcılık Emniyet FETÖ gözaltı Polis sınav son dakika Terör terör örgütü
Son güncelleme: 08:56 07.10.2020
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