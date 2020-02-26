Son dakika… Sosyal medyada büyük gürültü koparan olayın gerçek yüzü ortaya çıktı

CHP Milletvekili Tuncay Özkan’ın da Twitter hesabından “Bu ne rezillik böyle?” ifadesiyle paylaştığı olaya ilişkin Gaziantep Valiliği bir açıklama yayınladı.

Valilik, “Gençlerin kendilerini lüks otomobillerin önüne atmak sureti ile kazaya karışan otomobil sahiplerinden para almaya çalıştığı yolundaki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır” mesajı yayınladı.

Görüntülere yansıyan olayın “24 Şubat 2020 tarihinde saat 22.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerinde meydana geldiğini” aktaran Gaziantep Valiliği, olayın münferit bir vaka olduğunu duyurdu.

İNTİHAR TEŞEBBÜSÜ ÇIKTI

Görüntülerde yer alan ve 22 yaşında olduğu ifade edilen yabancı uyruklu gencin özel problemleri sebebi ile bir aracın önüne atlayarak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

“Gencin belindeki kırık nedeni ile hastanede yoğun bakımda yattığı ve hakkında intihara teşebbüsten işlem yapıldığı” bilgisi de Gaziantep Valiliği’nin açıklamasında yer aldı.

Valilik, intihara teşebbüs eden kişinin daha önce herhangi bir aracın önüne atlamadığını, yanı sıra şimdiye kadar şehirde yaşayan hiçbir yabancı uyruklu vatandaşın böyle bir olaya karışmadığını duyurdu.