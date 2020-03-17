Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Sosyal medyada dolaşan görüntüye Bakan Soylu’dan açıklama

Fransa'nın başkenti Paris'ten uçakla Türkiye'ye getirilen vatandaşların İstanbul Havalimanı'ndan otobüsle karantina alanına doğru yola çıkmasının ardından otobüsün durdurulup bir kişinin indiği ve özel bir araçla gittiği iddia edilmişti. İddialar sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

23:19 -
Haberler Gündem

Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok.

* Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor.

* Yolcular karantinaya alınıyor.

* 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz.

* Burada ihmal kabul edilemez.

* Kimseye ayrıcalık tanınamaz.

* Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir.

* Vatandaşlarımız müsterih olsunlar.

HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜRÜNÜN KIZI İDDİASI

Otobüsten inen kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı Güzide Sofi olduğu iddia edildi.

MUSTAFA SOFİ’DEN AÇIKLAMA

DHA Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan’ın aktardığına göre, KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi şunları söyledi:

* Kızım transit olarak ülkesine geliyordu.

* Otobüsten alınarak transit olarak Kıbrıs'a gönderildi.

* Anavatan Türkiye'ye yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum.

* Kızım ülkesinde karantina altına alınacak.

İLGİLİ HABERİngiltere'den gelen yolcudan dikkat çeken karantina açıklaması!İngiltere'den gelen yolcudan dikkat çeken karantina açıklaması!
Fransa İçişleri Bakanı İngiltere istanbul Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Paris son dakika Süleyman Soylu Türkiye Twitter uçak
Son güncelleme: 23:47 17.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more