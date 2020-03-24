Son dakika… Sosyal medyada İhsan amcayı yayınlayıp tepki çekmişti… Yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yayılan ve kamuoyunun vidanını derinden etkileyen konuyla ilgili harekete geçti.

Sokakta yürüyen yaşlı bir amcayla olan diyaloğunu kameraya alan şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

‘BU SEFERLİK AFFEDELİM’

Sosyal medyada yayılan görüntüde, kendisini polis olarak tanıtan bir genç, sokağa çıkma yasağını delen 65 yaş üzeri bir vatandaşa “Normalde sana ceza yazmam gerekiyor ama bu seferlik affediyorum” dedi. Yaşlı adam ise ”Hastaneye geldim, otobüs almadı beni. Polise söyledim” yanıtını verdi. Videoyu çeken kişinin dalgacı tavrı, sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dahi tepkisini çekti.

‘İHSAN AMCA İLE BAKAN SOYLU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ’

Tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık’tan yapılan açıklamada “Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E., Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan amcamızı, kaymakamımız ziyaret ederek, bakanımız Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik.” ifadelerine yer verildi. (DHA)