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Son dakika… Sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için bakın ne yaptı?

İzmir'de yaşayan Sıddık Gedik, corona virüsü pandemisi sürecinde endişelerin arttığı bir dönem olan Kurban Bayramı'nda ilginç bir yönteme başvurdu. Sosyal mesafe tedbirine dikkat çekmek isteyen 55 yaşındaki Gedik, kurban etini drone'la (insansız hava aracı) dağıttı.

Sozcu.com.tr
09:28 -
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Son dakika… Sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için bakın ne yaptı?

Dünya corona virüsü salgınıyla mücadele ederken, tüm ülkelerde önemle üstünde durulan üç şey şu: Hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe…

Ölümcül virüsün yayılmasını önlemek için birçok kişi kurallara uyuyor. Ancak bazı duyarsız kişilerce tedbirler ihlal edilebiliyor.

FOTO: DHA

Bu bağlamda İzmir’de yaşayan fotoğrafçı Sıddık Gedik, corona virüsüne karşı alınan tedbirler konusunda farkındalık yaratmak için kolları sıvadı.

DHA’nın haberine göre; 55 yaşındaki Gedik, sabah kurbanını kesti. Etin bir bölümünü ise komşularına drone (insansız hava aracı) ile dağıttı.

FOTO: DHA

Ramazan Bayramı’nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu bayramda olmadığını hatırlatan Sıddık Gedik, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın sosyal mesafeye çok dikkat etmeleri gerekliliğine dikkati çekmek için bunu yaptık. 62 yaşındaki bir ağabeyimize eti drone’la gönderdik. Bir farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptık.”

FOTO: DHA

Süleyman Özen ise, “Arkadaşımız corona virüsü nedeniyle bir etkinlik yaptı. Kurbanını kesti, kurban etini bize drone’la gönderdi. Allah kabul etsin. Sosyal mesafeyi korumak adına güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum” dedi.

FOTO: DHA/ Eti poşete koyan Sıddık Gedik, Süleyman Özen’in (62) evinin önüne geldi. Drone’a bağladığı poşeti arkadaşının üçüncü kattaki evine uçurdu.

Son güncelleme: 09:33 01.08.2020
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