Son dakika… Sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için bakın ne yaptı?

Dünya corona virüsü salgınıyla mücadele ederken, tüm ülkelerde önemle üstünde durulan üç şey şu: Hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe…

Ölümcül virüsün yayılmasını önlemek için birçok kişi kurallara uyuyor. Ancak bazı duyarsız kişilerce tedbirler ihlal edilebiliyor.

Bu bağlamda İzmir’de yaşayan fotoğrafçı Sıddık Gedik, corona virüsüne karşı alınan tedbirler konusunda farkındalık yaratmak için kolları sıvadı.

DHA’nın haberine göre; 55 yaşındaki Gedik, sabah kurbanını kesti. Etin bir bölümünü ise komşularına drone (insansız hava aracı) ile dağıttı.

Ramazan Bayramı’nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu bayramda olmadığını hatırlatan Sıddık Gedik, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın sosyal mesafeye çok dikkat etmeleri gerekliliğine dikkati çekmek için bunu yaptık. 62 yaşındaki bir ağabeyimize eti drone’la gönderdik. Bir farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptık.”

Süleyman Özen ise, “Arkadaşımız corona virüsü nedeniyle bir etkinlik yaptı. Kurbanını kesti, kurban etini bize drone’la gönderdi. Allah kabul etsin. Sosyal mesafeyi korumak adına güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum” dedi.