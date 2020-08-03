Son dakika… Soylu: O haberi duyunca başıma bir ağrı girdi

Kurban Bayramı’nın son gününde denetimlerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arife gününden bugüne kadar 45 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirten Soylu, şunları söyledi:

* Eğer kendinize uyku borcu olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen bunu direksiyon başında ödemeyin. Bu bayramda dikkat etmemiz gereken birçok husus vardı ama bir husus daha var. Lütfen şerit ihlalleri yapmayın.

* Sabah erken vakitlerde Hakkari’de altı vatandaşımızın uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybettiğini duyunca başıma bir ağrı girdi ve hâlâ çıkmadı.

* Mümkün olduğunda gece yola çıkmazlarsa hem görüş kabiliyetleri daha yüksek olur. Dinlenmiş bir şekilde yola çıksınlar. Uykusuz şekilde yola çıkmasınlar, emniyet kemerlerini taksınlar.