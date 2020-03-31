Son dakika… Soylu’dan corona açıklaması! Jandarma ve kaymakamlar da var

Bakan Soylu, şunları söyledi:

* Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var.

* 15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70’i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili.

* İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik.

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KIRKLARELİ VALİSİ’NİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKMIŞTI

Kırklareli Valiliği, Vali Osman Bilgin’in corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

Valiliğin açıklamasında, “Valimiz Sayın Osman Bilgin kendisini 14 gün süre ile vali konağında izole altına almıştır ve izole süresince Vali Konağından fiili olarak Valilik görevini yürütecektir” denilmişti.

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