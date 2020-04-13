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Son dakika… Soylu’nun istifasıyla ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararıyla ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasını kabul etmedik. Corona virüsü salgınında kamu güvenliğini sağlamasına yakınen şahit olduğum bakanımız görevine devam ediyor. Cumhur İttifakı olarak verdiği destekten ötürü sayın Bahçeli'yi şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

18:54 -
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Son dakika… Soylu’nun istifasıyla ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Dün Süleyman Soylu’nun aldığı istifa kararıyla ilgili de ilk kez konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın yaşanmaması için gereken tedbirleri alacağız. Sahilleri, piknik alanlarını dolduracak vatandaşlarımızı virüs tehlikesinden korumak amacımızdır.

*Yaşanan olumsuzluklar bu gerçeği ortadan kaldırmıyor. İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinin görevini sürdürmesini istedik.

*Terörle mücadele, afetler ve son olarak corona virüsüyle mücadelede başarılarına yakınen şahit olduğumuz sayın bakanımız görevine devam ediyor. Cumhur İttifakı olarak verdiği destekten ötürü sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyorum.

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Son güncelleme: 19:11 13.04.2020
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