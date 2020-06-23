Son dakika… SÖZCÜ yazdı, ÖSYM iptal etti

Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) Manisa’da giren ve Covid-19 virüsü taşıdığı düşünülen bir öğrenci ile aynı sınıfta bulunan 20 aday sınavın ardından ailelerinin yanında karantinaya alındı.

Bu skandal bitmeden bu kez de, aynı sınıfta kızı da LGS’ye girip karantinaya alınan Öğretmen M.S.’nin hafta sonu YKS’de 2 gün görevlendirildiği ortaya çıktı.

KARANTİNADAN SINAVA

Sözcü’ye konuşan Öğretmen M.S., “LGS'de başka bir okulda gözetmendim. YKS'de de haftaya 2 gün gözetmenlik görevim var. YKS'ye hem cumartesi hem de pazar günü gözetmen olarak girmek zorundayım. Şu anda karantinadaki kızımla birlikte evdeyim. Ne olacak bilmiyorum?” demişti.

ÖSYM İPTAL ETTİ

Haberimizden sonra ÖSYM Manisa İl Koordinatörü, Öğretmen M.S’yi aradığı öğrenildi. ÖSYM koordinatörünün M.S’ye, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ile de görüşüldüğü, 27-28 Haziran’daki YKS gözetmenliği görevlendirmesinin iptal edileceği bildirdi.

ÖSYM’nin geçmiş olsun temennisi de sunduğu öğrenilen görüşmede, Öğretmen M.S’ nin de isteğiyle YKS gözetmenlik görevlendirmesi iptal edildi.

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ÖSYM BAŞKANINDAN YKS SINAVIYLA İLGİLİ SON AÇIKLAMALAR

Öte yandan ÖSYM Başkanı Halis Aygün , bu haftasonu 2,5 milyon adayın gireceği YKS’ yle ilgili şu paylaşımları yaptı;

*Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS) sorunsuz bir şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda il/ilçe koordinatörleri ve 30 koordinatör rektör ile iki hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantıları tamamlandık.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

*Bu toplantılarda pandemi dönemindeki sınav uygulamaları ve sınav güvenliği tedbirlerini görüştük. Binaların hazır hale getirilmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve sınav merkezlerindeki hazırlıkları değerlendirdik.

*Tüm sınav merkezlerimizde, sınav koordinatörlükleri koordinasyonunda illerde rektörlerimiz başkanlığında, ilçelerde kaymakamlarımız başkanlığında Sınav Koordinasyon Kurulu toplantıları gerçekleştirildi.

SAĞLIK MÜDÜRLERİ DE KATILDI

*Valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, milli eğitim müdürlükleri, nüfus müdürlükleri, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıklarından temsilciler toplantılara katıldı. Bunun yanı sıra bu yıl ilk kez, il/ilçe sağlık müdürlükleri de toplantılara katıldı.

*Sınav merkezlerimizde koordinatörleri tarafından Bina Sınav Sorumlusu, Bina Sınav sorumlusu Yardımcısı ve Bina yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

*Valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, millî eğitim müdürlükleri, nüfus müdürlükleri, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıklarından temsilciler toplantılara katıldı. Bunun yanı sıra bu yıl ilk kez, il/ilçe sağlık müdürlükleri de toplantılara katıldı.

SORULARI EMNİYET VE JANDARMA TAŞIYACAK

*Sınav merkezlerimizde koordinatörleri tarafından Bina Sınav Sorumlusu, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı ve Bina yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

*Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliği emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacaktır.

*Sınav günlerinde sınav yapılacak binaların çevresinde emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

*Toplantılarda pandemi döneminde sınavların sorunsuz bir şekilde uygulanması için alınan önlemler ve sınav hazırlıkları görüşüldü. 2020-YKS tüm sınav merkezlerimizde eşgüdüm içerisinde uygulanacaktır.

*T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacaktır.

*2020-YKS ‘nin güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarımız kendi sorumluluk alanları içerisinde gereken önlemleri almaktadır. Tüm kurumlarımıza katkıları için teşekkür ederim.