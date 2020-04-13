İHA: Süleyman Soylu’dan ilk açıklama… “Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz”

Dün akşam saatlerinde görevinden ayrıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi. İHA’nın haberine göre Bakan Soylu görevine kaldığı yerden devam ediyor.

Yaşanılanlar sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, “Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah'a emanet olun” dedi.

NE OLMUŞTU?

Bakan Soylu, dün Twitter hesabından paylaştığı mesajda cuma gecesi getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi yaşanan kaosu işaret ederek “Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir” ifadeleriyle görevi bıraktığını açıklamıştı.

Soylu'nun istifa kararı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir” denilerek göreve devam edeceği kaydedilmişti.

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