Son dakika… Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için flaş karar!

Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak zorunlu hale getirildi. Kurul 6 Mayıs günü Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplandı.

MASKE VE 3 METRE MESAFE

Toplantıda “Normalleşme süreci kapsamında ülkemizin gözbebeği konumundaki Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki hareketlenmenin artacağı ve bunun da bulaş riskini artıracağından bahisle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine, alınan bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idare yaptırım uygulanmasına” oybirliği ile karar verildi.