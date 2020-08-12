Son dakika! Takvim netleşmeye başladı… Okullar ne zaman ve nasıl açılacak?

Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’ndan, Habertürk TV’de ‘Gün Başlıyor’ programında önemli açıklamalar… Pehlivanoğlu okulların ne zaman ve nasıl açacağı ile ilgili açıklama yaptı. Pehlivanoğlu henüz resmi bir açıklama olmadığını belirterek Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’nun açıklamalarıyla okulların açılışının erteleneceğinin anlaşıldığını söyledi.

17 VE 31 AĞUSTOS

Özel okulların da 17 Ağustos’ta devlet okullarının da 31 Ağustos'ta uzaktan telafi eğitimine başlayacağının anlaşıldığını söyleyen Pehlivanoğlu uzaktan eğitimin telafisinin de uzaktan olacağını belirtti. Pehlivanoğlu “Eğer kamuoyunda konuşulanlar nezdinde bir açıklama gelirse. Yani okullar 21 Eylül’de açılırsa çok ciddi bir şekilde telafi programlarının gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“ANLAYAMADIĞIM ŞU…”

MEB’in her türlü senaryo üzerinde çalıştığını söyleyen hazırlık için zamana ihtiyaç olduğunu düşünmediğini kaydeden Pehlivanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

* Benim anlayamadığım şu. Bugün halı sahaları açtık, ibadathaneler açık, yazlıklarda ve şehirlerde çocuklar üst üste beraberler akşamları da yaşlılarla bir araya geliyorlar.

* Hatta risk grubu ile bir araya geliyorlar. Türkiye’de her şey açık. Bir şey kapalı; eğitim kapalı. Buna iyi bakmamız lazım. Çocuklarda sosyal ve psikolojik sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Pehlivanoğlu okulların dışarıdan daha güvenli olduğunu da öne sürdü.

MEB SİNYALİ VERDİ

Özel okulların 17 Ağustos’ta, devlet okulların ise 31 Ağustos açılması bekleniyordu. MEB, milyonlarca kişinin merak ettiği sorunun yanıtının bugün yapılacak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacağını belirtti.

MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğunu belirterek kararın en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.