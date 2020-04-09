Son dakika… Tarihçi Sinan Meydan’dan Tekalif-i milliye yorumu: O son atımlık kurşundu

Milli Mücadele koşullarında Atatürk'ün kriz yönetimini anlatan Sinan Meydan, “Atatürk 2020'de kriz yönetiyor olsa 1921'deki Tekalif-i Milliye emirlerine ihtiyacı olmazdı emin olun. 2020 çözümü çağa uygun bir çözüm olurdu. Bugünün Türkiye'si ile 1920'nin Türkiye'sini kıyaslayamazsınız. O yıllar çoraba çarığa ihtiyacı var ordunun” dedi.

Tekalif-i Milliye emirleri sonrasında Sakarya Savaşı'nın kazanamaması halinde vatanın elden gideceğini hatırlatan Meydan, “O son çareydi. Türkiye bugün o durumda değil” diyerek, kriz anlarında her daim sığınılacak limanın Atatürk olmasını da şöyle değerlendirdi:

* Çünkü daha geçerli bir reçeteye sahip değiliz. Hâlâ Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyon, fikirler bütünü Türkiye Cumhuriyeti’ni ayağa kaldıracak dinamizme sahiptir.

* Atatürk Türkiye'si üreten Türkiye'ydi. Eğer üretmezseniz paranız bile olsa böyle kriz zamanlarında ülkede kıtlık baş gösterir.

* Atatürk'ün reçetesi hâlâ neden geçerli? Çünkü akıl ve bilime dayalı. Bugün neyi fark ettik yeniden: “En hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak cehalettir” diyor Atatürk. Corona virüsü karşısında biz neyi gördük? En hakiki yol göstericinin ilim ve fen olduğunu gördük. Akıl ve bilim Mustafa Kemal'in reçetesi.