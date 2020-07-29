Son dakika! TBMM’de gerilim! Tansiyon yükseldi…

Muhalefetin sansür olarak nitelendirdiği ‘sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri’ içeren kanun teklifinin görüşmeleri sırasında TBMM’de tansiyon yükseldi.

DHA’nın haberine göre HDP Şırnak milletvekili Hüseyin Kaçmaz söz alarak, Güneydoğu’da terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonları eleştirdi.

Kaçmaz’ın operasyonların Kürt halkını hedef aldığını iddia etmesi üzerine, AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Kaçmaz’a tepki gösterdi.

Kendisinin de bir Kürt olduğunu söyleyen Eronat, Kaçmaz’a “Bizim derdimiz Kürtler değil, şerefsiz PKK’dır. Operasyonlarda terör örgütü PKK’ya yönelik yapılıyor” dedi.

TANSİYON YÜKSELDİ



Bunun üzerine AKP ve HDP’li milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. HDP’li TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tartışmanın büyümesiyle oturuma ara verdi.

Oturumun tekrar başlamasıyla HDP’li milletvekilleri, AKP’li Eronat’ın, HDP’li Kaçmaz’a ‘şerefsiz’ dediğini ve bu sebeple Eronat’a kınama cezası verilmesini talep etti.

Erdoğmuş’un önerdiği kınama cezası Genel Kurul’da reddedilince HDP milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi. Parti Grup Başkanvekilleri araya girerek tartışmanın sona ermesini sağladı.

İSLAM’DAN DA TEPKİ

Saadet Partisi'nden istifa eden bağımsız İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da ‘şerefsiz’ tartışmasına dahil oldu.

İslam Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Sosyal Medya Yasası görüşmeleri saat 07.07 itibarı ile devam ediyor. AK Parti Milletvekili Oya Eronat bir milletvekiline “şerefsiz” dedi. Başkanın önerdiği kınama cezası AK Parti ve MHP milletvekillerince reddedildi. TBMM tarihinde bir ilke imza attı. Yazık…” ifadelerini kullandı.

İslam eleştirisini şöyle sürdürdü:

* İşin acı tarafı Sosyal Medya Yasası'nın gerekçelerinden biri hakaretin engellenmesi ve kişi haklarını korumak.

* Bu yasayı görüşürken hakaret iktidar oyları tarafından adeta ödüllendirildi.

* Uygulama hakkında şimdiden fikir veren bir durum.

Görüşmelerine devam edilen teklif AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi.