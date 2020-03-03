Son dakika… TBMM’deki kapalı İdlib oturumu sona erdi!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saat 15.00’de başlayan oturumda yaptığı konuşmada, yürütmenin İdlib’deki saldırı ve bölgedeki gelişmelere ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu söyleyerek, “Bu talep Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazır bulunması, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gündem dışı konuşma yapması şeklindedir. Bu talebi yerine getireceğim” dedi.

Şentop, daha sonra öneriyi okuttu. Gündem dışı konuşmalarda her bir bakana ve takip eden konuşmalarda siyasi parti gruplarına 30’ar dakika süre verildi.

TBMM’de grubu bulunmayan partilerden 3 milletvekiline de 5’er dakika söz verildi.

Oturumda yeminli stenograflarla işitme engelli kavaslar dışındaki görevliler ile gazeteciler salon dışına çıkarıldı. DHA