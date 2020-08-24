Son dakika… TBMM’den Tuma Çelik kararı

TBMM Hazırlık Komisyonu, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik toplandı ve kaldırılması yönünde karar verdi.

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya komisyon toplantısından sonra açıklama yaptı.

Özkaya, Anayasa Adalet Karma Hazırlık Komisyonunun, Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdiğini belirterek, 2 Eylül’e kadar komisyonun raporunu hazırlayacağını söyledi.

Özkaya, “Raporumuzu Karma Komisyona sevk edeceğiz. Karma Komisyon’da süreç tamamlanacak ve Karma Komisyon kararına göre de dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı yönündeki Meclis iradesi belli olacak” değerlendirmesini yaptı.

1 Ekim’den itibaren komisyon başkanlarının belirleyeceği tarihte komisyonun toplanacağını ifade eden Özkaya, “Ona göre karar verilecektir. Bu rapor genel kurula gelecek ve genel kurulun son kararı ile dokunulmazlık kalkacak veya kalkmayacaktır” diye konuştu.

Milletvekillerine verilen dokunulmazlığı yasama faaliyetinin hiç bir tereddüde gerek olmaksızın verilmiş bir yasama dokunulmazlığı olduğunu söyleyen Özkaya, “Yasamanın saygınlığı açısından, yasama böyle büyük bir suç ile töhmet altında bırakılamazdı. Bu suçun töhmet altında kalmaması için hem müştekiyi hem de savunmayı dinledik. Burada suçun ve iddianın ciddi olduğu ve ciddi iddia ile yasama organı üyesinin töhmet altında kalarak yasamanın sürekli tecavüz yapan insanın korunuyor algısının oluşmaması açısından konunun yargı tarafından yürütülmesini doğru gördük” diye konuştu. (İHA)