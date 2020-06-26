Ölümle tehdit karşısında zoraki harekete geçen RTÜK, muhalifin yorumuna uykudan uyanıyor

Gazeteci Merdan Yanardağ, hazırlayıp sunduğu ’18 Dakika’ adlı programın dünkü yayınında, 1876’da kabul edilen anayasayı 1878 yılında askıya alan ve kurduğu hafiye teşkilatıyla hatırlanan II. Abdülhamid hakkında şu yorumu yapmıştı:

“1908’de Abdülhamid despotizmini, emperyalizmin uşağı, aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa’yı Taif’te boğduran, Osmanlı Türk aydınlanmasını modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal’lere, Tevfik Fikretlere, Ahmet Rızalara, Harp Okulu öğrencilerine, mühendishane öğrencilerine zulmeden despot.”

GECE YARISI TWEET’İYLE…

Merdan Yanardağ’ın bu yorumundan çok kısa bir süre sonra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gece yarısı Twitter hesabından Tele 1 hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

Şahin mesajında şu ifadelere yer verdi: “TELE 1 televizyonunda 18 dakika isimli programda program sunucusu Merdan Yanardağ isimli şahsın Sultan Abdulhamid Han ile ilgili sözleri nedeni ile inceleme başlatılmıştır.”

YANARDAĞ: DESPOT DESPOTTUR!

RTÜK Başkanı’nın bu mesajına Merdan Yanardağ’dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yanardağ, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin adlı şahıs, gece yarısı 03.00’de TELE 1 hakkında inceleme başlatıldığını açıklıyor. Hayrola Sayın Şahin, darbe mi yapıyorsunuz, aceleniz nedir? Ülke TV için 10 gün beklediniz. Padişahlar eleştirilemez diye, bir yasa mı var? Siz mahkeme misiniz?” ifadelerini kullandı.

Yanardağ programda yaptığı değerlendirmeyi Twitter hesabında da tekrar etti:

“Dünyanın bütün despotları, zorbaları ve diktatörleri aşağılıktır. Onların sultan, darbe lideri ya da seçilmiş olmaları fark etmez. Despot despottur. Bunu söylemek hakaret değil, eleştiridir. Ancak, fikrin ve eleştirinin karşısına, küfür ve tehditle çıkmak, tam bir zavallılıktır.”

SEVDA NOYAN NEDENİYLE ZORAKİ CEZA!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yazar olduğunu öne süren Sevda Noyan’ın Ülke TV’de yayınlanan ‘Arafta Sorular’ programında komşularını ölümle tehdit etmesi üzerine ancak kamuoyunun tepkisiyle harekete geçmişti.

Şahin, “Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz” açıklaması yapmış, kamuoyunda yükselen tepkiler nedeniyle geri adım atmıştı.

RTÜK Başkanı sonraki açıklamasında ise “Sevda Noyan’ın söylemleri, RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez. RTÜK, kuruluş amacına uygun olarak ilk kurul toplantısında gereğini yapacaktır” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu gelişmelerin ardından RTÜK, Noyan’ın “15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ üç, beş var, benim listem hazır” ifadeleri nedeniyle ‘Arafta Sorular’ programına üç kez yayın durdurma cezası vermişti.