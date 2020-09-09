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Son dakika… Marmara Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul’da da hissedildi (Son depremler)

AFAD, Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 00:57'de yerin 9.91 kilometre derinliğinde ve 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

01:05 -
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Son dakika… Marmara Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul’da da hissedildi (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.3 büyüklüğünde ve yerin 13.7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından depremle ilgili yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği ifade edilirken olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığı belirtildi.

ARTÇI SARSINTILAR OLDU

AFAD’ın verilerine göre Marmara Denizi’nde saat 01:06’da 2.9, 01:08’de de 2.2 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 01:24 09.09.2020
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