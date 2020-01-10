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Son dakika… TEM’de trafiği kilitleyen kaza

Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

22:51 -
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Son dakika… TEM’de trafiği kilitleyen kaza

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

AYRINTILAR GELİYOR…

Ankara Ataşehir kaza Polis Sağlık son dakika trafik
Son güncelleme: 22:54 10.01.2020
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