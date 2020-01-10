Son dakika… TEM’de trafiği kilitleyen kaza

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-temde-trafigi-kilitleyen-kaza-5561467","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-temde-trafigi-kilitleyen-kaza-5561467","pageType":"yazi","pageIdentifier":5561467,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; TEM&#8217;de trafiu011fi kilitleyen kaza"});aip('newsArticle', {"identifier":5561467,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-temde-trafigi-kilitleyen-kaza-5561467/","headline":"Son dakika&#8230; TEM&#8217;de trafiu011fi kilitleyen kaza","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Ankara","Ata\\u015fehir","kaza","Polis","Sa\\u011fl\\u0131k","son dakika","trafik"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/01/10/iecrop/tem-iha_16_9_1578686051.jpg","author":"marar","dateCreated":1578685879,"datePublished":1578685879,"dateModified":1578686054,"info":"{"seo_news":"false"}"});