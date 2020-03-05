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Son Dakika… Terkoğlu ve Kılınç tutuklandı

Odatv'de yayınlanan haber dolasıyla gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03:55 -
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Son Dakika… Terkoğlu ve Kılınç tutuklandı

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç, “Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı” başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.

Dün sabah gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturmaya konu haberi yapan Hülya Kılınç da Manisa'da gözaltına alındıktan sonra savcılığın talimatıyla doğrudan adliyeye götürüldü.

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son güncelleme: 04:03 05.03.2020
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