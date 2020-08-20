Son dakika… Terör örgütü PKK’nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki saldırı girişiminin başarılı bir müdahale ile önlendiğini duyurdu.

MSB’nin açıklamasında “Bölgedeki bir üs bölgemize saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçak, Kahraman Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü” denildi.

YOL KENARINA TUZAKLANAN 30 MAYIN İMHA EDİLDİ

MSB, terör örgütü PKK’nın alçakça saldırı arayışına devam ettiğini belirterek Şırnak’ın Cizre ilçesinde vatandaşların da kullandığı yolun kenarına tuzaklanan 30 adet DM-11 antipersonel mayınının imha edildiğini açıklamıştı.

Bakanlık tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda “Şırnak/Cizre'de vatandaşlarımızın da kullandığı yol kenarına tuzaklanan 30 adet DM-11 antipersonel mayını, Kahraman Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilerek ÖMAT Timlerimizce imha edildi” ifadeleri kullanılmıştı.