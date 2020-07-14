Son dakika! Terör örgütü PKK’ya “Yıldırım-1 Cudi” operasyonu başlatıldı

Şırnak kırsalındaki Cudi Dağı’nda güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başlatıldı. Dev operasyona bin 458 personel ve 102 timin katıldığı öğrenildi.

TRT Haber’in haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy operasyona ilgili şunları söyledi:

* Örgütün hain emellerine hizmet edenlere karşı önceki gün Yıldırım 1 Cudi operasyonunu başlattık.

* Bu operasyonlarımız seri bir şekilde sürecek. Cudi Dağından başlayıp bugüne kadar adı terörle anılan hassas noktalarda devam edecek…

* Cud, Gabar, Kato, Bestler Dereler… Aklınıza neresi gelirse… Bu coğrafya içinde tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek.

Ayrıntılar geliyor…