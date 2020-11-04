Son dakika… Teröristler sivilleri hedef aldı! 1 şehit, 2 yaralı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör saldırısı sonucu 1 sivil işçi şehit düşerken, 2 sivil işçi de ağır yaralandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Derecik ilçesi Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldığı belirtilerek, “Yapılan terör saldırısı sonucu 1 sivil işçimiz şehit, 2 sivil işçimiz ağır yaralanmıştır. Bölgede büyük çaplı operasyon başlatılmıştır” denildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Saldırı sonrası bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Hakkari Derecik Bölgesinde yol yapım çalışması yapan işçilere saldıran eli kanlı terör örgütü PKK, 1 sivil işçi kardeşimizi şehit ederek, 2 işçimizi de yaraladı. Şehit düşen işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. İHA