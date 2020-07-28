Son dakika… THK Üniversitesi Rektörü görevden uzaklaştırıldı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut görevinden uzaklaştırıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na gönderilen yazıda şöyle denildi:

* Kurulumuza ilettiğiniz iddialarla ilgili olarak Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme yapılmış, inceleme sonucunda hazırlanarak Kurulumuza gönderilen 23.07.2020 tarihli rapor ile Rektör Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut'un fiilen görevinin başında kalmasının sakınca oluşturacağı gerekçesiyle soruşturmanın selameti bakımından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53/B maddesi gereği görevden uzaklaştırılması tedbirinin uygulanması teklif edilmiş olup, söz konusu teklif Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 23.07.2020 tarihli toplantısında uygun görülmüştür.

YÖK Başkanı Saraç tarafından gönderilen yazıda boşalan rektörlük görevi için en kısa sürede yeni bir isim gönderilmesi istendi.

KAYYUM THK’YI DÖNÜŞTÜRÜYOR

Prof. Dr. Akbulut'un görev süresi 2 Haziran 2021'de sona erecekti. Ancak geçtiğimiz Eylül ayında THK yönetimine atanan ve başkanlığını AKP'li eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenab Aşçı'nın yaptığı Kayyum Heyeti kurumdaki tüm kadroları değiştirmeye başladı.

İddiaya göre THK Üniversitesi'nde istediği kararları aldıramayan Kayyum, çareyi rektör ve Mütevelli Heyeti'ndeki eski üyelerin değiştirilmesinde arıyor. 14 kişilik Mütevelli Heyeti'nde önümüzdeki günlerde birçok kişinin görevden alınacağı konuşuluyor. Kayyum, geçtiğimiz günlerde THK'nın en önemli şubelerinden Eskişehir'e eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan'ın 26 yaşındaki oğlunu atamıştı.