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Son dakika… THY tarih verdi! İç ve dış seferler başlıyor

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, iç hat seferlerinin 4 Haziran’da dış hat seferlerinin de 10 Haziran’da başlayacağını duyurdu.

21:34 -
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Son dakika… THY tarih verdi! İç ve dış seferler başlıyor

Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda iç ve dış hat olmak üzere tüm seferler daha önce durdurulmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Aycı yeni dönem ile ilgili şöyle konuştu:

* İç hat seferleri 4 Haziran’da dış hat seferleri ise 10 Haziran’da başlayacak. Yolcularımızın beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak.

* Kabin bagajları uçak altına kabul edilecek. 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.

* 2020-2021’de amacımız kâr etmek değil, gücümüzü korumak olacaktır. 5 yıla varabilecek bu süreçte, fedakarlıklarla iş akdi feshetmek yerine yolumuza devam etmek için beraber çalışacağız.

* THY bu süreçte yeni bir ücret politikasına geçebilir. (DHA)

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son dakika THY
Son güncelleme: 22:00 20.05.2020
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