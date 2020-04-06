Son dakika… THY tepkiler üzerine geri adım attı

HAVASEN, THY'nin gönderdiği e-posta öncesinde “Salgın hiç bitmeyecekmiş veya uzun yıllar sürecekmiş gibi davranan THY yönetimi, kısa veya orta vadede bu sorun çözüldüğünde bugün dışladığı, mağdur ettiği, çaresiz bıraktığı personeli ile yola devam etmek zorunda kalacağını unutmamalıdır. Bu günler geçecek ancak herkes tarihe bugün takındığı tutum ve tavırlarla yazılacaktır” açıklamasını yapmıştı.

Personel ve ailelerinin grup sigorta kapsamı dışına çıkartılmasının vicdan, insaf ve izanla bağdaşmadığını kaydeden HAVASEN'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Yıllarca özveri ile hizmet ederek şirketini dünyada ilk sıralara yükselten çalışanlarının özel grup sağlık sigortalarının iptal edilmesini tasarruf kavramı ile açıklamak mümkün değildir. THY yönetimine bu kararı aldıranların, tavsiye edenlerin, sonuçlarını tam anlamıyla anlatmadıklarını düşünmek istiyoruz.

* Ücretsiz izne zorladığı çalışanlarını ve ailelerini parasız, sahipsiz ve güvencesiz bırakan, sağlık hizmetlerine ulaşmasını engelleyen THY yönetimi ivedilikle bu tutumundan vazgeçmelidir.

PERSONELİN ÖDENECEK AMA…

Bu açıklamadan sonra tüm çalışanlara elektronik posta yoluyla bir mektup gönderen THY Sağlık Müdürlüğü, ücretsiz izne gönderilenler de dahil tüm personelin özel sağlık sigortası primlerinin ödenmeye devam edileceğini açıkladı.

Mektupta, aile bireyleri için poliçelerinin devamını isteyen personelin ise kredi kartından ödeme yaparak devam ettirebileceği duyuruldu.

İLGİLİ HABER THY faturayı pilotlara kesti