Son dakika… THY uçağında teknik arıza! Yahya Üstün duyurdu

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada TK 45 sefer sayılı Cape Town – İstanbul uçuşunu icra eden TC-JNI kuyruk tescilli, Airbus A333 tipi uçakta kalkıştan kısa bir süre sonra teknik bir arıza meydana geldiğini duyurdu.

Üstün, uçak ekibinin gerekli teknik incelemeler için uçağın Johannesburg Havalimanı'na yönelmesine karar verdiğini ifade etti.

Yahya Üstün, “A333 tipi uçağımız, uygun iniş ağırlığına ulaştığında Johannesburg Havalimanı'na güvenli şekilde inişini gerçekleştirmiştir.” ifadelerini kullandı.