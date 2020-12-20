Son dakika… THY’den İngiltere ve Hollanda kararı

İngiltere’de yeni bir corona virüsü mutasyonunun tespit edilmesinin ve hızla yayıldığının duyurulmasının ardından, birçok Avrupa ülkesi İngiltere’ye seyahatleri yasakladı.

Bir karar da bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Türk Hava Yolları'ndan (THY) geldi.

UÇUŞLAR 48 SAATLİĞİNE DURDURULDU

Türk Hava Yolları, İngiltere ve Hollanda uçuşlarını 48 saatliğine durdurdu. Son dakika gelişmesi yolculara telefon mesajı yoluyla da bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü İngiltere'de tespit edilen virüsün mutasyona uğramış halinin Hollanda, Danimarka ve Avustralya’da da görüldüğünü bildirmişti.

YÜZDE 70 DAHA BULAŞICI

İngiliz üst düzey sağlık yetkilileri, yeni mutasyonun daha ölümcül olduğu ya da aşılara farklı tepki verdiği yönünde bir kanıt olmadığını, ancak eskisine kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu belirtmişti.

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