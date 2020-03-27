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Son dakika… THY’nin New York seferleri iptal edildi!

ABD'de corona virüsü vaka sayısının 81 bin 996'ya ulaşmasının ardından Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, New York hattındaki seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

00:33 -
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Son dakika… THY’nin New York seferleri iptal edildi!

ABD, yapılan yeni testler ve bulunan yeni vakalarla birlikte 81 bin 996 vakaya ulaşarak corona virüsünün ilk çıktığı Çin’i geride bıraktı ve dünyada en çok virüs vakasının görüldüğü ülke konumuna geldi.

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THY’NİN NEW YORK SEFERLERİ İPTAL

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından New York hattının iptal edildiğini açıkladı.

Ekşi, şu ifadeleri kullandı:

* 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 17 Nisan 2020 tarihine kadar sadece sınırlı dış hatta seferler devam edecek olup; bu hatlar için güncel durumu aşağıdaki adresten takip ediniz.

* Buna göre New York hattı iptal edilmiştir.

ABD Çin Corona Dünya New York son dakika THY Twitter
Son güncelleme: 00:38 27.03.2020
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