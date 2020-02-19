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Son dakika… Tüpraş’ta korkutan yangın!

Tüpraş İzmit Rafinerisi’nin bacasını alevler sardı. Bacadan yükselen alevler görenleri korkuttu. İtfaiye ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken metrelerce yükseğe çıkan alevler vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Uğur ENÇ
00:22 -
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yer alan Tüpraş rafinerisinde yangın çıktı. Rafineri bacasında çıkan yangının teknik bir arıza nedeniyle kaynaklandığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yükselen alevlere sebep olan teknik arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Vatandaşları tedirgin eden büyük alev Tüpraş'ın simgesi haline gelen meşale bacasında kendini gösterdi. Düzenli olarak bir kısım gaz salınımı yapılan rafineri bacasındaki meşalenin boyu onlarca metre yükseğe kadar çıktı.

Kocaeli son dakika yangın
Son güncelleme: 00:23 19.02.2020
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