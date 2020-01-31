Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Türk bayrağını yırtan alçak milletvekiline soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantısı sırasında kürsüde konuşurken Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili ile ilgili soruşturma başlattı.

Sozcu.com.tr
10:50 -
Haberler Gündem
Son dakika… Türk bayrağını yırtan alçak milletvekiline soruşturma

Yunan milletvekili Loannis Logas, dün Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısında Türk bayrağını yırtmıştı.

Ankara Avrupa Belçika son dakika
Son güncelleme: 10:53 31.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more