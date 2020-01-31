Son dakika… Türk bayrağını yırtan alçak milletvekiline soruşturma

Yunan milletvekili Loannis Logas, dün Avrupa Parlamentosu&#8217;nun (AP) Belçika&#8217;nın başkenti Brüksel&#8217;de gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısında Türk bayrağını yırtmıştı.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-turk-bayragini-yirtan-alcak-milletvekiline-sorusturma-5599086","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-turk-bayragini-yirtan-alcak-milletvekiline-sorusturma-5599086","pageType":"yazi","pageIdentifier":5599086,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Tu00fcrk bayrau011fu0131nu0131 yu0131rtan alu00e7ak milletvekiline soruu015fturma"});aip('newsArticle', {"identifier":5599086,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-turk-bayragini-yirtan-alcak-milletvekiline-sorusturma-5599086/","headline":"Son dakika&#8230; Tu00fcrk bayrau011fu0131nu0131 yu0131rtan alu00e7ak milletvekiline soruu015fturma","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Ankara","Avrupa","Bel\\u00e7ika","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Serdar Aksoy","dateCreated":1580457047,"datePublished":1580457047,"dateModified":1580457181,"info":"{"seo_news":"false"}"});