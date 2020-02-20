Son dakika… Türk-Rus ilişkilerinde bomba gelişme: Ankara’ya kadar gelip teklif vermediler

Geçen yıl 500 hektarın üzerinde ormanı kül olan Türkiye'nin 202 yazı için açtığı “yangın söndürme uçağı kiralama ihalesi” bu sabah Ankara'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya'da Devlet Başkanı Putin'le birlikte özel olarak fuarda görüp beğendiği, daha sonra Orman Bakanı Pakdemirli'nin gidip bizzat test ettiği ve Türkiye'de kullanılması için mevzuatta özel değişiklik yapılan Rus Be-200 uçaklarının ihaleyi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak uçağı üreten Beriyev Uçak Şirketi son anda teklif vermekten vazgeçti.

ANKARA'YA KADAR GELDİLER

Rusların Ankara'ya kadar gelip ihaleye katılmalarına rağmen teklif vermemesi, Suriye politikaları nedeniyle son günlerde oldukça gerilen Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı olabileceği değerlendirildi.

İhaleye katılan diğer firmaların da teklif vermemesi dikkat çekti. İhalenin ileri bir tarihte tekrarlanması bekleniyor.

RUS ŞİRKET KENDİNDEN EMİNDİ

İhale tarihine iki gün kala Be-200 uçaklarını üreten Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAK) çatısı altında faaliyet gösteren Beriyev Uçak Şirketi’nin CEO’su Yuriy Grudinin kendinden emin konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Türkiye, dört adet jet amfibi uçağı için ihale açtı. Jet amfibi uçağı sadece Beriyev Uçak Şirketi’nde var.”