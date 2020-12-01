Son dakika… Türk-Rus Ortak Merkezi için mutabakat imzalandı

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin ardından anlaşmanın beşinci maddesi gereği Türkiye ile Rusya’nın ortak gözlem ve denetim merkezi açılmasına karar verilmişti. Bugün Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla, 11 Kasım’da Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında video telekonferans yöntemiyle imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde teşkil edilecek, Türk-Rus Ortak Merkezi’nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.” (DHA)